Глава МЗС Британії сподівається, що крок до визнання Палестини покращить ситуацію в Газі

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі висловив сподівання, що готовність Британії визнати Палестинську державу позитивно вплине на ситуацію у секторі Гази та наблизить зупинку бойових дій і звільнення заручників.

Про це він сказав у коментарі BBC, пише "Європейська правда".

Леммі зазначив, що Лондон зробив крок до визнання Палестинської держави, заявивши про готовність до цього.

"Щиро сподіваюся, що наше сьогоднішнє рішення вплине на ситуацію на місці, і ми побачимо припинення вогню та якнайшвидше звільнення заручників", – сказав міністр.

Він наголосив, що випадки загибелі цивільних, у тому числі дітей, які намагаються отримати допомогу, глибоко шокують міжнародну спільноту, та закликав забезпечити безперешкодний доступ допомоги у сектор Гази.

Нагадаємо, британський премʼєр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Близько десятка країн Європи, серед яких і Франція, виступили із заявою-закликом підтримати визнання Палестинської держави.