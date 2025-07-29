Британія обіцяє визнати Палестину, якщо Ізраїль не піде на перемирʼя в Газі

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Про це Стармер заявив за підсумками засідання уряду Британії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Премʼєр Британії наголосив на тяжкій гуманітарній ситуації у секторі Гази та вкотре закликав Ізраїль забезпечити належний доступ гуманітарної допомоги та уникати обстрілів цивільного населення.

"Ми рішуче налаштовані захищати життєздатність рішення на основі двох держав, тому ми визнаємо державу Палестина у вересні перед сесією Генеральної Асамблеї ООН", – ідеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що Британія визнає Палестинську державу у вересні перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН, "якщо уряд Ізраїлю не вживе суттєвих заходів для припинення жахливої ситуації в Газі та не зобов'яжеться до довгострокового сталого миру".

"Перед сесією Генеральної Асамблеї ООН ми здійснимо оцінку того, наскільки сторони виконали ці кроки", – додали в британському уряді.

Нагадаємо, минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.