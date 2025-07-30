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Низка країн Європи виступили із закликом підтримати визнання Палестинської держави

Новини — Середа, 30 липня 2025, 08:54 — Марія Ємець

Низка країн Європи приєдналися до спільної заяви-заклику підтримати визнання Палестинської держави.

Як повідомляє "Європейська правда", текст документа поширив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

Першими підписантами спільної заяви щодо визнання Палестини стали Франція, Фінляндія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Люксембург, Словенія, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Норвегія, Ісландія, Австралія, Канада і Нова Зеландія. 

У вступній частині заяви засуджують терористичний напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та водночас висловлюють стурбованість теперішньою гуманітарною ситуацією у секторі Гази, закликають до звільнення заручників, припинення бойових дій та безперешкодного доступу допомоги. 

Також підписанти привітали висловлені очільником Палестинської адміністрації зобов’язання від 10 червня.

"Перед зустріччю глав держав і урядів, що відбудеться під час тижня 80-ї сесії Генасамблеї ООН у вересні 2025 року, ми, міністри згаданих країн (...) вже визнали, висловили чи висловлюємо готовність або позитивні міркування наших країн щодо визнання Палестинської держави – що є важливим кроком до "рішення з двома державами", та закликаємо інші країни приєднатися до цього заклику", – йдеться у заяві. 

Також вони висловили готовність працювати над "моделлю майбутнього" для сектору Гази, що включало би його відбудову, роззброєння угруповання ХАМАС та його виключення з політичного управління палестинців. 

Крім того, міністри закликають налагодити нормальні відносини з Ізраїлем країни, які ще не зробили цього.

Нагадаємо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.


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