Глава МИД Великобритании надеется, что шаг к признанию Палестины улучшит ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми выразил надежду, что готовность Великобритании признать Палестинское государство положительно повлияет на ситуацию в секторе Газа и приблизит прекращение боевых действий и освобождение заложников.

Об этом он сказал в комментарии BBC, пишет "Европейская правда".

Лемми отметил, что Лондон сделал шаг к признанию Палестинского государства, заявив о готовности к этому.

"Искренне надеюсь, что наше сегодняшнее решение повлияет на ситуацию на месте, и мы увидим прекращение огня и скорейшее освобождение заложников", – сказал министр.

Он подчеркнул, что случаи гибели гражданских лиц, в том числе детей, которые пытаются получить помощь, глубоко шокируют международное сообщество, и призвал обеспечить беспрепятственный доступ помощи в сектор Газа.

Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Около десятка стран Европы, среди которых и Франция, выступили с заявлением-призывом поддержать признание Палестинского государства.