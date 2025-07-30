Мелоні відреагувала на внесення президента Італії до списку "русофобів"

Італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні відреагувала на рішення кремлівської влади внести президента країни Серджо Маттарелли та інших представників державних інституцій до так званого списку "русофобів".

Відповідну заяву поширила пресслужба італійського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає Мелоні, Італія твердо вирішила підтримати Україну в умовах жорстокої загарбницької війни, розв'язаної Росією три роки тому, і продовжує надавати підтримку українському народу.

"Публікація Міністерством закордонних справ списку так званих "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до Росії, є не більше ніж черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від серйозної відповідальності Москви, про яку міжнародна спільнота добре поінформована", – підкреслено в заяві.

Тому Мелоні висловлює солідарність президенту Маттареллі, міністрам Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто, а також усім, "хто став жертвою цієї неприйнятної провокації".

На тлі публікації списку "русофобів" до МЗС Італії викликали посла Росії, щоб офіційно висловити протест через внесення туди президента Серджо Маттарелли та інших італійських високопосадовців.

Крім того, нещодавно керівництво Королівського палацу Казерта в Італії скасувало концерт за участю російського диригента і "друга Путіна" Валерія Гергієва після значного резонансу та протесту української громади.