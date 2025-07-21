В Італії після резонансу скасували концерт за участю прокремлівського Гергієва

Керівництво Королівського палацу Казерта в Італії в понеділок повідомило, що скасувало концерт за участю російського диригента і "друга Путіна" Валерія Гергієва.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Ansa.

Концерт мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю Un'Estate da Re ("Літо короля").

Запланований концерт викликав бурхливу реакцію, його критикували центральний уряд Італії, російські дисиденти та українські асоціації.

72-річний диригент, якого запросив уряд регіону Кампанія, ніколи не висловлював протидії війні Росії проти України.

Виступ у колишньому королівському палаці Бурбонів на півночі Неаполя фактично поклав би край фактичній забороні на виступи Гергієва на європейських сценах після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Після 24 лютого 2022 року Валерія Гергієва усунули від співпраці з більшістю провідних музичних інституцій у Європі, з якими він був пов’язаний як керівник або запрошений диригент. Як давній соратник Путіна, він втратив посаду головного диригента в Мюнхенській філармонії, яку обіймав з 2015 року.

Від співпраці з ним відмовилися Віденська та Роттердамська філармонії, фестивалі в Единбурзі, Верб’є та Празі, театр Ла Скала в Мілані та інші.

У контексті цього скандалу міністр культури Алессандро Джулі заявляв, що мистецтво має бути вільним від цензури, однак підкреслював, що у випадку Гергієва йдеться не про мистецтво, а про пропаганду.

Нагадаємо, торік у Швеції скасували низку російських балетних вистав через зв’язки з Кремлем.