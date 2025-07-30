Мелони отреагировала на внесение президента Италии в список "русофобов"

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони отреагировала на решение кремлевской власти внести президента страны Серджо Маттареллы и других представителей государственных институтов в так называемый список "русофобов".

Соответствующее заявление распространила пресс-служба итальянского правительства, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает Мелони, Италия твердо решила поддержать Украину в условиях жестокой захватнической войны, развязанной Россией три года назад, и продолжает оказывать поддержку украинскому народу.

"Публикация Министерством иностранных дел списка так называемых "русофобов", обвиненных в "разжигании ненависти" к России, является не более чем очередной пропагандистской операцией, направленной на отвлечение внимания от серьезной ответственности Москвы, о которой международное сообщество хорошо информировано", – подчеркнуто в заявлении.

Поэтому Мелони выражает солидарность президенту Маттарелле, министрам Антонио Таяни и Гвидо Крозетто, а также всем, "кто стал жертвой этой неприемлемой провокации".

На фоне публикации списка "русофобов" в МИД Италии вызвали посла России, чтобы официально выразить протест из-за включения в него президента Серджо Маттареллы и других итальянских высокопоставленных чиновников.

Кроме того, недавно руководство Королевского дворца Казерта в Италии отменило концерт с участием российского дирижера и "друга Путина" Валерия Гергиева после значительного резонанса и протеста украинской общины.