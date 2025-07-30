Італія викликала посла РФ через внесення Маттарелли до списку "русофобів"

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав посла Росії, щоб офіційно висловити протест через внесення президента Серджо Маттарелли та інших представників державних інституцій до так званого списку "русофобів".

Про це йдеться у офіційній заяві МЗС країни, пише "Європейська правда"

Таяні розцінює включення глави держави до списку "русофобів" як пряму провокацію проти Італії та італійського народу.

Глава італійського зовнішньополітичного відомства також висловив повну інституційну та особисту солідарність із президентом Маттареллою.

Нещодавно керівництво Королівського палацу Казерта в Італії скасувало концерт за участю російського диригента і "друга Путіна" Валерія Гергієва після значного резонансу та протесту української громади

У контексті цього скандалу міністр культури Алессандро Джулі заявляв, що мистецтво має бути вільним від цензури, однак підкреслював, що у випадку Гергієва йдеться не про мистецтво, а про пропаганду.

А речниця МЗС РФ Захарова заявила, що навколо приїзду "всесвітньо відомого маестро" на італійський фестиваль "було штучно роздуто справжній скандал".