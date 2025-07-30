Орбан: думаю, Туск мене ненавидить

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан допустив, що польський візаві Дональд Туск відчуває до нього ненависть.

Такими міркуваннями Орбан поділився в інтервʼю польському телеканалу wPolsce24, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на WP Wiadomości.

На думку глави уряду Угорщини, Туск не використовує можливостей, які забезпечив його попередник Матеуш Моравецький з дружньої до Орбана партії "Право і справедливість".

"Я думаю, що Туск мене ненавидить", – додав він.

Орбан пояснив свою думку тим, що премʼєр Польщі "перейшов з національних і патріотичних позицій на пробрюссельські, пронімецькі, профедералістичні", тоді як угорський премʼєр – ні.

"Туск зрадив патріотичні позиції, я їх ніколи не зраджував. Я все ще тут, тому він ненавидить мене, бо знає, що я знаю і пам'ятаю його помилки, його гріхи. Я намагаюся бути тут максимально ввічливим, але так я це бачу", – сказав він.

Між Віктором Орбаном та Дональдом Туском час від часу спалахують словесні конфлікти, повʼязані зокрема з політикою Угорщини стосовно російсько-української війни.

На загальне погіршення угорсько-польських відносин також наклалось рішення Орбана надати політичний притулок колишньому польському урядовцю Марчину Романовському, якого на батьківщині переслідують за корупцію.