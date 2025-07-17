У Польщі прокоментували заяву Будапешта про пониження рівня дипломатичних відносин

В МЗС Польщі зазначили, що польський посол в Угорщині не повернувся до Будапешта у зв’язку із завершенням повноважень.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Речник МЗС Польщі Павел Вронський підтвердив, що відкликаний Польщею посол в Угорщині Себастьян Кенчек не повернеться до Будапешта.

Речник зазначив, що Кенчек "завершив роботу на посаді і припинив бути послом в Угорщині 15 липня", та що керівництво дипмісією у Будапешті продовжить тимчасовий повірений у справах.

Він додав, що поки не має інформації щодо подальшого розвитку ситуації з призначенням посла.

Перед цим у середу в МЗС Угорщини заявили, що Польща "понизила рівень дипломатичних відносин", оскільки вирішила не повертати в Будапешт посла, відкликаного через скандальне надання притулку польському депутату Марчину Романовському.

Марчина Романовського, який був заступником міністра юстиції Польщі, затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання державними коштами.

Романовський зник на початку грудня після нібито лікування. Однак у день, коли суд у Варшаві видав європейський ордер на його арешт, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.

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