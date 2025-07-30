Орбан: думаю, Туск меня ненавидит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что его польский визави Дональд Туск испытывает к нему ненависть.

Такими соображениями Орбан поделился в интервью польскому телеканалу wPolsce24, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WP Wiadomości.

По мнению главы правительства Венгрии, Туск не использует возможности, которые обеспечил его предшественник Матеуш Моравецкий из дружественной Орбану партии "Право и справедливость".

"Я думаю, что Туск меня ненавидит", – добавил он.

Орбан объяснил свое мнение тем, что премьер Польши "перешел с национальных и патриотических позиций на пробрюссельские, пронемецкие, профедералистские", тогда как венгерский премьер – нет.

"Туск предал патриотические позиции, я их никогда не предавал. Я все еще здесь, поэтому он ненавидит меня, потому что знает, что я знаю и помню его ошибки, его грехи. Я стараюсь быть здесь максимально вежливым, но так я это вижу", – сказал он.

Между Виктором Орбаном и Дональдом Туском время от времени вспыхивают словесные конфликты, связанные, в частности, с политикой Венгрии в отношении российско-украинской войны.

На общее ухудшение венгерско-польских отношений также повлияло решение Орбана предоставить политическое убежище бывшему польскому чиновнику Марчину Романовскому, которого на родине преследуют за коррупцию.