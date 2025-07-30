Міністр оборони Італії вважає образою внесення до списку "русофобів"

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто після внесення до переліку "русофобів", який склало МЗС РФ, заявив, що вважає це образою.

Про це Крозетто написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Очільник Міноборони Італії зазначив, що не варто дивуватись появі в РФ подібного списку.

"Царський режим, а потім комуністичний, мають довгу і наполегливу традицію засудження свободи слова і думки, позбавлену сенсу, законності і права. Це частина давньої культурної традиції, яка, на жаль, зберігається з маніакальною ретельністю", – додав він.

Водночас Крозетто обурився внесенням до цього списку італійського президента Серджо Маттарелли, "якого завжди і всі вважали мудрою, і неупередженою людиною".

"Однак я маю сказати, що жодним чином не вважаю себе "русофобом" і навіть вважаю це визначення серйозною образою. Я завжди відчував глибоку близькість до російської культури, яку я пізнав через всіх її великих письменників та інтелектуалів, але перш за все через десятиліття людських і професійних відносин з багатьма росіянами", – наголосив італійський міністр.

За словами Крозетто, його "глибоко засмучує", той факт, що "велика нація представлена карикатурними персонажами мильних опер, такими як речниця міністра".

"Я розумію, що вони відчули себе ображеними правдою про Україну, але щоб зрозуміти, що вони хочуть завоювати і підкорити її, достатньо не бути сліпим, не бути на їхньому утриманні або дурним", – додав він.

Нагадаємо, на тлі публікації списку "русофобів" до МЗС Італії викликали посла Росії, щоб офіційно висловити протест через внесення туди президента Серджо Маттарелли та інших італійських високопосадовців.

На це відреагувала і премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.