Министр обороны Италии считает оскорблением внесение в список "русофобов"

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто после внесения в список "русофобов", составленный МИД РФ, заявил, что считает это оскорблением.

Об этом Крозетто написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Глава Минобороны Италии отметил, что не стоит удивляться появлению в РФ подобного списка.

"Царский режим, а затем коммунистический, имеют долгую и настойчивую традицию осуждения свободы слова и мысли, лишенную смысла, законности и права. Это часть давней культурной традиции, которая, к сожалению, сохраняется с маниакальной тщательностью", – добавил он.

В то же время Крозетто возмутился включением в этот список итальянского президента Серджо Маттареллы, "которого всегда и все считали мудрым и беспристрастным человеком".

"Однако я должен сказать, что никоим образом не считаю себя "русофобом" и даже считаю это определение серьезным оскорблением. Я всегда чувствовал глубокую близость к российской культуре, которую я познал через всех ее великих писателей и интеллектуалов, но прежде всего через десятилетия человеческих и профессиональных отношений со многими россиянами", – подчеркнул итальянский министр.

По словам Крозетто, его "глубоко огорчает" тот факт, что "великая нация представлена карикатурными персонажами мыльных опер, такими как пресс-секретарь министра".

"Я понимаю, что они почувствовали себя оскорбленными правдой об Украине, но чтобы понять, что они хотят завоевать и покорить ее, достаточно не быть слепым, не быть на их содержании или глупым", – добавил он.

Напомним, на фоне публикации списка "русофобов" в МИД Италии вызвали посла России, чтобы официально выразить протест из-за включения в него президента Серджо Маттареллы и других итальянских высокопоставленных чиновников.

На это отреагировала и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.