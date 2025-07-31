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Трамп заявив про досягнення торгової угоди з Південною Кореєю

Новини — Четвер, 31 липня 2025, 08:10 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати і Південна Корея досягли домовленості про нові умови торгівлі з тарифами 15% на корейський імпорт. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп оголосив, що США погодилися на торговельну угоду з Південною Кореєю.

За його словами, угода забезпечить США 350 млрд доларів інвестицій, які будуть під контролем США та підібрані президентом, а також Сеул закупить у США енергоресурси на 100 млрд доларів.

"Ми погодилися на тариф 15% для Південної Кореї. Для Америки тарифів не буде… Південна Корея буде повністю відкрита до торгівлі з США і буде допускати американську продукцію, у тому числі автомобілі, вантажівки, сільськогосподарську продукцію і так далі", – заявив Трамп. 

 

Нагадаємо, минулими вихідними під час зустрічі Трампа з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн фіналізували торгову угоду між США і ЄС, що закліплює тарифи для європейського імпорту на рівні 15%. 

Європейські столиці зустріли домовленість зі змішаними реакціями, проте, за словами дотичних до перемовин, досягнутий компроміс є "меншим злом".

Детальніше про це – у колонці Поразка Європи: чому Єврокомісія побоялася йти на конфлікт із Трампом

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