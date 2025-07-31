Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты и Южная Корея достигли договоренности о новых условиях торговли с тарифами 15% на корейский импорт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп объявил, что США согласились на торговое соглашение с Южной Кореей.

По его словам, соглашение обеспечит США 350 млрд долларов инвестиций, которые будут под контролем США и подобраны президентом, а также Сеул закупит у США энергоресурсы на 100 млрд долларов.

"Мы согласились на тариф 15% для Южной Кореи. Для Америки тарифов не будет... Южная Корея будет полностью открыта для торговли с США и будет допускать американскую продукцию, в том числе автомобили, грузовики, сельскохозяйственную продукцию и так далее", – заявил Трамп.

Напомним, в минувшие выходные во время встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен было финализировано торговое соглашение между США и ЕС, которое закрепляет тарифы для европейского импорта на уровне 15%.

Европейские столицы встретили договоренность со смешанными реакциями, однако, по словам еврочиновников, причастных к переговорам, достигнутый компромисс является "меньшим злом".

Подробнее об этом – в колонке Поражение Европы: почему Еврокомиссия побоялась идти на конфликт с Трампом