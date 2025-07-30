Поразка Європи: чому Єврокомісія побоялася йти на конфлікт із Трампом

Фон дер Ляєн прибула до Шотландії слабкою і стурбованою; вона поїхала ще слабшою, хоча й заспокоєною

Угорському прем'єру Віктору Орбану, другові Дональда Трампа та Владіміра Путіна, можна дорікнути за багато речей. Але він має рацію, коли зазначає, що ми щойно стали свідками того, як Трамп "з'їв [президентку Європейської комісії] Урсулу фон дер Ляєн на сніданок".

Адже проєкт торговельної угоди, яку Європейський Союз уклав із США, встановлює 15-відсотковий тариф на більшість європейських експортних товарів до США, проти нульового тарифу на американські експортні товари до Європи.

Очевидно, що перемога за Трампом – 15:0.

Ця явна асиметрія далека від того, чого вимагала Європа, а саме майже нульових мит з обох сторін.

І що ще гірше, рамкова угода також передбачає примусові закупівлі американської енергії на суму $750 млрд, європейські інвестиції в США на суму $600 млрд та додаткові замовлення на військову техніку американського виробництва.

Звичайно, ЄС може стверджувати, що 15% — це набагато менше, ніж 30% мита, чого спочатку вимагав Трамп.

Більше того, зобов'язання щодо енергетики та інвестицій залишаються лише розмитими обіцянками, оскільки ані Європейська комісія, ані держави-члени ЄС не можуть вказувати європейським компаніям, що купувати або куди інвестувати. Європейці також можуть втішатися тим, що проєкт угоди ще не підписано.

Багато деталей ще належить визначити, і вони не будуть цікаві Трампу.

Проте, з його точки зору, цей результат є винятковим.

Європа не може стверджувати, що "виграла". У кращому випадку їй вдалося обмежити збитки. Фон дер Ляєн прибула до Шотландії слабкою і стурбованою; вона поїхала ще слабшою, хоча й заспокоєною.

ЄС міг вчинити інакше, адже він не є економічним чи політичним карликом.

Зовсім навпаки - він є одним із провідних торговельних об'єднань світу, а також головним торговельним партнером і провідним постачальником Америки.

Зокрема, близько 20% імпорту Америки надходить з Європи, що приблизно дорівнює її частці імпорту з Китаю.

Більше того, ці торговельні потоки зачіпають усі сфери економічної діяльності Америки.

На відміну від того, що можуть думати деякі з насмішкуватих прихильників Трампа, імпорт з Європи не обмежується лише предметами розкоші та вином. Наприклад, американська промисловість набагато більше залежить від європейського виробничого сектору, ніж навпаки.

Також Європа мала в своєму розпорядженні чимало козирів і могла б ще більше посилити свої позиції, скоординувавши свою позицію з двома іншими країнами G7, які стикаються з тиском з боку США: Японією та Канадою.

Але й на цьому можливості ЄС не закінчувалися. Ще однією потужною картою є Інструмент проти примусу (ACI), призначений для ситуацій, коли "третя країна намагається чинити тиск на Європейський Союз або одну з його держав-членів з метою вжиття конкретних заходів, які вплинуть на торгівлю та інвестиції". І вимоги Трампа цілком відповідають цьому визначенню.

Але з самого початку фон дер Ляєн проігнорувала поради експертів Комісії і відмовилася застосувати ACI навіть як засіб стримування. Якби вона це зробила, США не сприйняли б цю загрозу легковажно, враховуючи, що вони також ведуть дорогу торговельну війну з Китаєм. На відміну від Європи, Китай реагував на кожну ескалацію з боку США контрескалацією, що призвело до ситуації, яку власний міністр фінансів Трампа назвав "нестійкою". Під тиском ринків Трамп уже відступив від своєї попередньої позиції, про що фон дер Ляєн добре знає.

Але Європа навіть не намагалася досягти балансу сил у відносинах з Трампом.

Якби вона продемонструвала готовність ризикнути подальшою ескалацією, коли Китай робив те саме, Трамп опинився б у набагато слабшій позиції.

Однак Європа поводилася не як Китай, а як Японія, інший великий торговельний партнер, який залежить від Америки в питаннях безпеки.

Укладена угода є катастрофою, оскільки вона підтверджує, що ЄС в кінцевому рахунку керується страхом втратити захист США в сьогоднішньому небезпечному геополітичному контексті.

З цього випливає, що будь-яка форма продовження трансатлантичного союзу, хай навіть і принизлива, є кращою за невизначену незалежність.

З цієї точки зору, було б глибоко несправедливо приписувати фон дер Ляєн результат зробленого вибору. Вона сама обмежена двома червоними лініями: захищати інтереси Німеччини за будь-яку ціну і уникати будь-якого розриву з США.

Але коли ви готові досягти чогось "за будь-яку ціну", немає такого ступеня приниження, якого ви не прийняли б.

Тим часом більшість інших європейських лідерів здаються пригніченими поточним станом справ.

Складність сучасного світу здається їм занадто великою, і тому вони підкоряються будь-яким вимогам.

Вони забули застереження Бенджаміна Франкліна, що "народ, готовий пожертвувати дрібкою свободи заради дрібки безпеки, не заслуговує ні на те, ні на інше, і в результаті втрачає і те, і інше".

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