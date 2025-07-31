У Британії заборонена пропалестинська організація домоглася права оскаржити рішення
Співзасновниця групи Palestine Action виграла право на судове оскарження рішення британського уряду щодо її заборони відповідно до антитерористичного законодавства.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Худа Амморі, яка у 2020 році допомогла заснувати групу Palestine Action, звернулася до Високого суду Лондона з проханням дозволити повне оскарження рішення щодо заборони групи, яке було ухвалено на підставі того, що вона коїла або брала участь в терористичних актах.
Palestine Action все активніше атакує пов’язані з Ізраїлем компанії у Великій Британії – зокрема, розфарбовує червоною фарбою будівлі, блокує входи або пошкоджує обладнання. Група звинувачує уряд Британії у співучасті в тому, що вона вважає воєнними злочинами Ізраїлю в секторі Гази.
Суддя Мартін Чемберлен дозволив Амморі розпочати процедуру судового перегляду, заявивши, що її аргумент про те, що заборона є непропорційним втручанням у право на свободу вираження поглядів, є "обґрунтованим для розгляду".
Як відомо, на початку липня британські законодавці заборонили групу відповідно до антитерористичного законодавства після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.
19 липня у Вестмінстері (район Лондона) поліція затримала 55 учасників акції протесту, які виступали проти заборони діяльності руху Palestine Action.