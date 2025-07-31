В Британии запрещенная пропалестинская организация добилась права обжаловать решение

Соучредительница группы Palestine Action выиграла право на судебное обжалование решения британского правительства о ее запрете в соответствии с антитеррористическим законодательством.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Худа Аммори, которая в 2020 году помогла основать группу Palestine Action, обратилась в Высокий суд Лондона с просьбой разрешить полное обжалование решения о запрете группы, которое было принято на основании того, что она совершала или участвовала в террористических актах.

Palestine Action все активнее атакует связанные с Израилем компании в Великобритании – в частности, раскрашивает красной краской здания, блокирует входы или повреждает оборудование. Группа обвиняет правительство Великобритании в соучастии в том, что она считает военными преступлениями Израиля в секторе Газа.

Судья Мартин Чемберлен разрешил Аммори начать процедуру судебного пересмотра, заявив, что ее аргумент о том, что запрет является несоразмерным вмешательством в право на свободу выражения мнения, является "обоснованным для рассмотрения".

Как известно, в начале июля британские законодатели запретили группу в соответствии с антитеррористическим законодательством после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

19 июля в Вестминстере (район Лондона) полиция задержала 55 участников акции протеста, которые выступали против запрета деятельности движения Palestine Action.