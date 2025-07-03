У Британії фіналізують заборону пропалестинської групи, що пошкодила літаки на авіабазі

Парламент Британії схвалив заборону групи Palestine Action як терористичної після того, як її активісти пошкодили літаки на базі ВПС.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Депутати британського парламенту під час голосування у середу підтримали заборону як терористичної організації групи Palestine Action після інциденту з пошкодженням двох літаків на авіабазі Королівських повітряних сил.

Уряд Британії звинуватив активістів у мільйонних збитках внаслідок акцій на підприємстві Thales у 2022 році, проти компанії Elbit у 2024 році та червневого інциденту на авіабазі.

Рішення означає офіційну класифікацію Palestine Action як терористичної організації та криміналізує участь у ній чи підтримку її діяльності.

Фінально заборону має затвердити Палата лордів, після чого вона набуде чинності.

Самі активісти назвали ініціативу уряду невиправданою та "зловживанням влади" і вже оскаржують її у суді, розгляд очікується у п’ятницю.

Відреагували також експерти від Ради з прав людини ООН, закликавши Британію переглянути рішення. Вони наполягають, що пошкодження майна без намірів створити загрозу для життя не має вважатися тероризмом.

Рішення про Palestine Action ухвалювали "пакетом" із забороною неонацистського угруповання Maniacs Murder Cult і крайньої правої групи Russian Imperial Movement.

Нагадаємо, активісти вдерлися і обмазали червоною фарбою два літаки на авіабазі в Оксфордширі у центральній Англії, висловлюючи таким чином протест проти підтримки Ізраїлю.

Після цього міністр оборони Британії Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на базах, а в МВС ініціювали заборону діяльності організації.