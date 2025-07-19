У Лондоні – десятки затримань під час протесту проти заборони пропалестинської організації

У Вестмінстері (район Лондона) поліція затримала 55 учасників акції протесту, які виступали проти заборони діяльності руху "Palestine Action", оголошеного владою Великої Британії терористичною організацією.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як зазначається, протестувальники зібралися на площі перед парламентом із білими плакатами, на яких було написано: "Я проти геноциду, я підтримую Palestine Action".

Фото: Sky News

Деякі з них були затримані на місці, інших – вивели в наручниках. Загалом поліція затримала 55 учасників акції протесту.

Столична поліція заявила, що арешти здійснено відповідно до статті 13 Закону про тероризм 2000 року, яка передбачає до шести місяців ув'язнення за демонстрацію підтримки забороненої організації.

Фото: Sky News

Подібні акції пройшли також у Манчестері, Единбурзі, Брістолі та Труро. У Труро затримали вісім осіб, ще кілька – у Манчестері.

Поліція попередила, що будь-яке публічне висловлення підтримки "Palestine Action", включно з носінням символіки організації чи виголошенням гасел, тягне за собою кримінальну відповідальність.

Фото: Sky News

Звернемо увагу, британські законодавці заборонили групу відповідно до антитерористичного законодавства на початку цього місяця після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

На нещодавній акції протесту на підтримку Palestine Action у Лондоні, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.