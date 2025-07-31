Глава ОБСЄ заявила про необхідність реформувати організацію

Міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про необхідність реформувати організацію для того, щоб вона була спроможною виконувати свої функції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала 31 липня на події у Гельсінкі до 50-річчя підписання Гельсінського заключного акту, що започаткував організацію.

Говорячи про актуальні пріоритети для ОБСЄ, першим пунктом Еліна Валтонен назвала підтримку України та забезпечення відповідальності Росії за все скоєне.

"Викрадені діти мають повернутися, воєнні злочини мають бути ретельно задокументовані, відповідальні мають постати перед правосуддям", – наголосила вона.

Другим пунктом вона назвала реформування ОБСЄ.

"Досягнення минулого не гарантують, що все це працюватиме у майбутньому. Ми маємо скористатися теперішнім моментом і зробити ОБСЄ більш функціональною та більш стійкою", – зазначила Валтонен.

"Ми маємо розпочати реформи в ОБСЄ, що уможливлять ефективне й вчасне ухвалення рішень. Зокрема, неприйнятно, що організація працює без затвердженого бюджету з 2021 року. Без реформ ОБСЄ не зможе виконувати свої завдання", – наголосила вона.

Валтонен нагадала, що фінське головування ініціювало дискусії Helsinki +50 щодо майбутнього ОБСЄ, залучивши всіх країн учасниць.

"Пізніше я сьогодні я оголошу про запуск фонду "Гельсінкі 50" – нової ініціативи, покликаної покращити використання добровільних внесків на фінансування ОБСЄ, щоб вона виконувала свої завдання", – зазначила очільниця МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, минулого тижня Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ ініціювали запуск спецмеханізму для розслідування катувань українських військовополонених у Росії.

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