Понад 40 держав ОБСЄ вимагають розслідувати катування українських військовополонених

Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ ініціювали запуск спецмеханізму для розслідування катувань українських військовополонених у Росії.

Про це оголосив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп, повідомляє "Європейська правда".

За словами Вельдкампа, ініціатори запуску Московського механізму "вимагають незалежного розслідування випадків тортур і жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку Росії".

"Нідерланди та країни-партнери сприяють встановленню істини та притягненню до відповідальності за військові злочини Росії в Україні", – додав він.

Московський механізм може бути запущений з ініціативи 10 і більше країн-учасниць ОБСЄ. Місія за підсумками своєї роботи готує звіт та рекомендації для влади країни, ОБСЄ та міжнародної спільноти щодо можливих варіантів реагування на виявлені проблеми.

Навесні 2023 року 45 держав-членів ОБСЄ ініціювали використання цього механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України.

У лютому 2024-го в ОБСЄ вирішили задіяти Московський механізм у питанні щодо свавільного затримання представниками російської армії та окупаційної адміністрації цивільних українців на окупованих територіях.