Глава ОБСЕ заявила о необходимости реформировать организацию

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен заявила о необходимости реформировать организацию для того, чтобы она была способна выполнять свои функции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала 31 июля на мероприятии в Хельсинки, посвященном 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта, который положил начало организации.

Говоря об актуальных приоритетах для ОБСЕ, первым пунктом Элина Валтонен назвала поддержку Украины и обеспечение ответственности России за все содеянное.

"Похищенные дети должны вернуться, военные преступления должны быть тщательно задокументированы, виновные должны предстать перед правосудием", – подчеркнула она.

Вторым пунктом она назвала реформирование ОБСЕ.

"Достижения прошлого не гарантируют, что все это будет работать в будущем. Мы должны воспользоваться настоящим моментом и сделать ОБСЕ более функциональной и более устойчивой", – отметила Валтонен.

"Мы должны начать реформы в ОБСЕ, которые позволят эффективно и своевременно принимать решения. Например, неприемлемо, что организация работает без утвержденного бюджета с 2021 года. Без реформ ОБСЕ не сможет выполнять свои задачи", – подчеркнула она.

Валтонен напомнила, что финское председательство инициировало дискуссии Helsinki +50 о будущем ОБСЕ, привлекая все страны-участницы.

"Позже сегодня я объявлю о запуске фонда Хельсинки 50 – новой инициативы, призванной улучшить использование добровольных взносов на финансирование ОБСЕ, чтобы она выполняла свои задачи", – отметила глава МИД Финляндии.

Напомним, на прошлой неделе Нидерланды и 40 других стран ОБСЕ инициировали запуск спецмеханизма для расследования пыток украинских военнопленных в России.

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