Еврокомиссия напомнила Украине о требовании назначить главу БЭБ

В Еврокомиссии напомнили, что ожидают от Украины прогресса в борьбе с коррупцией путем внедрения реформ, в частности назначения руководителя Бюро экономической безопасности.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает "Европейская правда".

Мерсье отметил, что в краткосрочной перспективе Еврокомиссия ожидает от Украины прогресса в области верховенства права по различным вопросам.

"Во-первых, Украина должна приступить к скорейшему назначению главы Бюро экономической безопасности", – отметил он.

В качестве следующих шагов спикер ЕК указал возобновление работы международных экспертов в составе Высшей квалификационной комиссии по отбору судей, назначение четырех судей Конституционного суда, прошедших международную проверку, отказ от "проблемных проектов поправок к Уголовному кодексу", а также принятие закона об административном судопроизводстве.

"Таким образом, прогресс на всех этих фронтах в различных сферах верховенства права является для нас действительно важным шагом", – резюмировал спикер.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно ЕвроПравде от нескольких источников, в ЕС начали поднимать вопрос других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Напомним, в июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины"