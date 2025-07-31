США, Канада і європейські країни засудили ворожу діяльність Ірану проти них

Низка європейських держав разом зі США та Канадою у спільній заяві в четвер засудила ворожу діяльність іранських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації в них.

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви поширила пресслужба Державного департаменту США.

Підписанти заяви засудили "зростання кількості державних погроз з боку іранських спецслужб на території наших країн".

"Ми єдині у протидії спробам іранських спецслужб вбивати, викрадати та переслідувати людей в Європі та Північній Америці, що є явним порушенням нашого суверенітету", – ідеться в заяві.

Європейські держави спільно з Канадою і США назвали неприйнятними переслідування Іраном журналістів, дисидентів, єврейських громадян та чинних і колишніх посадовців.

"Ми зобов'язуємося співпрацювати, щоб запобігти таким діям, і закликаємо іранські органи влади негайно припинити таку незаконну діяльність на території наших країн", – підсумували вони.

Заяву підписали Сполучені Штати, Велика Британія, Албанія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Швеція.

Європейські держави й раніше говорили про кримінальну діяльність та підривні операції на своїй території, за якими стоїть Іран.

Напередодні Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти мережі, яка забезпечує незаконне перевезення іранської нафти та нафтопродуктів з Ірану та Росії.