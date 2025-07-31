США, Канада и европейские страны осудили враждебную деятельность Ирана против них

Ряд европейских государств вместе с США и Канадой в совместном заявлении в четверг осудили враждебную деятельность иранских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в них.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления распространила пресс-служба Государственного департамента США.

Подписанты заявления осудили "рост количества государственных угроз со стороны иранских спецслужб на территории наших стран".

"Мы едины в противодействии попыткам иранских спецслужб убивать, похищать и преследовать людей в Европе и Северной Америке, что является явным нарушением нашего суверенитета", – говорится в заявлении.

Европейские государства совместно с Канадой и США назвали неприемлемыми преследования Ираном журналистов, диссидентов, еврейских граждан и действующих и бывших должностных лиц.

"Мы обязуемся сотрудничать, чтобы предотвратить такие действия, и призываем иранские власти немедленно прекратить такую незаконную деятельность на территории наших стран", – подытожили они.

Заявление подписали Соединенные Штаты, Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция.

Европейские государства и ранее говорили об уголовной деятельности и подрывных операциях на своей территории, за которыми стоит Иран.

Накануне Министерство финансов США объявило о введении санкций против сети, которая обеспечивает незаконную перевозку иранской нефти и нефтепродуктов из Ирана и России.