Спецслужба Швеції: Кримінальні мережі Ірану здійснюють підривну діяльність у країні

Шведська Поліція безпеки (SAPO) заявила, що іранський режим використовує кримінальні мережі у Швеції для актів насильства проти інших держав, груп чи людей у Швеції, які визначає як загрозу для себе.

Про це йдеться в опублікованій 30 травня заяві SAPO, яку цитує "Європейська правда".

Шведська спецслужба констатувала, що Іран разом із Росією та Китаєм становить найбільшу загрозу безпеці Швеції та протягом останніх кількох років "здійснює діяльність, що загрожує безпеці Швеції та спрямована проти неї".

"Іранський режим і його служби безпеки також спрямовують свою загрозливу для безпеки діяльність проти представників інших держав, які сприймаються як вороги режиму, зокрема проти Ізраїлю та ізраїльських інтересів", – додали в SAPO.

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Там додали, що за останні кілька років зірвали не один випадок інспірованих Іраном актів насильства "з використанням кримінальних мереж", але не уточнили, про що саме йдеться.

"Швеція не повинна бути майданчиком для діяльності Ірану або інших держав, що загрожує безпеці", – підсумувала Поліція безпеки Швеції.

У березні SAPO затримала чотирьох людей у комуні на південь від Стокгольма за підозрою в підготовці терористичних злочинів.

Нещодавно поліція Швеції посилила охорону будівель, які належать Ізраїлю або єврейській громаді країни, після повідомлень про стрілянину неподалік ізраїльського посольства та спроби нападу на нього.