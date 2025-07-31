Адвокат олігарха Плахотнюка: перешкод для його екстрадиції до Молдови немає

Адвокат Лучіан Рогак, який захищає молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка, заявив, що для екстрадиції його підзахисного до Молдови немає жодних перешкод.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить UNIMEDIA.

Коментар адвоката з’явився після публікацій у ЗМІ про те, що екстрадиція Плахотнюка може бути заблокована через кримінальне розслідування, відкрите в Греції.

Рогак заявив, що наразі немає жодних юридичних підстав, за якими екстрадиція Плахотнюка до Молдови не могла б відбутися.

У публікаціях згадувався закон Греції, який передбачає, що обвинувачений або засуджений не може бути переданий під суд іншої країни до закінчення судового розгляду в Греції.

Адвокат зазначив, що в Кримінально-процесуальному кодексі Греції дійсно є стаття 441, яка стосується такого. Однак він додав, що ця стаття не може бути застосована у випадку Плахотнюка.

"Ця норма застосовується лише у випадках, коли йдеться про тяжкий злочин, який карається позбавленням волі на строк від п'яти років і більше. У випадку мого клієнта, який звинувачується у можливому підробленні документів, не йдеться про тяжкий злочин, який підпадає під дію такої статті", – сказав Рогак.

За таких умов він "шанобливо просить" ЗМІ Республіки Молдова утриматися від юридичних оцінок щодо цієї справи, оскільки "переосмислюючи чинні закони та правила, вони ризикують дезінформувати громадськість".

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача Влада Плахотнюка, Мін'юст Молдови запустив процедуру його екстрадиції.

24 липня стало відомо, що Росія також видала запит на екстрадицію з Греції Плахотнюка.

Цього тижня адвокат Плахотнюка заявив, що той погодився на екстрадицію до Молдови.