Росія хоче екстрадиції олігарха-втікача з Греції – Молдова каже, що вона була першою

Росія видала запит на екстрадицію з Греції затриманого молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка, у той час як Молдова наполягає, що видати його мають саме їй.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Euronews Romania заявив глава поліції Молдови Віорел Чернеуцану. Примітно, що колишній лідер Демократичної партії Молдови Плахотнюк нещодавно відвідав Росію.

"Так, ми підтверджуємо (що Росія заявила про бажання екстрадувати його. – Ред.). Це фігурувало в оголошенні про розшук, і нас також повідомили про те, що Росія подала запит. Але також на основі певних попередніх історичних файлів ми інтуїтивно розуміємо, яка мета цього запиту", – сказав Чернеуцану.

Він звернув увагу, що Плахотнюк не був затриманий у Росії, коли нещодавно відвідував її.

"Ми відчуваємо, що це форма спроби вивезти його до Російської Федерації та забезпечити там захист його свободи", – поділився міркуваннями глава молдовської поліції.

Він наголосив, що, за правилами Інтерполу, розшукуваного злочинця отримує та країна, яка першою подала запит на екстрадицію. За його словами, Молдова зробила це ще в березні.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

Мін'юст Молдови запустив процедуру екстрадиції Плахотнюка.

Прокуратура Греції видала ордер на його арешт, поки розглядатиметься запит Молдови екстрадицію.