Адвокат олігарха-втікача Плахотнюка каже, що той погодився на екстрадицію до Молдови

Молдовський олігарх-утікач Влад Плахотнюк подав заяву, в якій "беззастережно" погоджується на екстрадицію до Молдови.

Про це повідомив його адвокат Лучіан Рогак, передає "Європейська правда" з посиланням на IPN.

За словами Рогака, Плахотнюк готовий до екстрадиції в Молдову та використає для цього всі законні можливості, які має в своєму розпорядженні.

"Заява була направлена до компетентних судових органів Греції і підтверджує волю Влада Плахотнюка відкрито співпрацювати з міжнародним судовим процесом з метою швидкого і безперешкодного вирішення судових процедур", – зазначив адвокат.

Заява Рогака пролунала після того, як Генеральна прокуратура Молдови заперечила згоду Плахотнюка на екстрадицію на батьківщину.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу. Мін'юст Молдови запустив процедуру екстрадиції Плахотнюка.

Прокуратура Греції видала ордер на його арешт, поки розглядатиметься запит Молдови екстрадицію.

24 липня стало відомо, що Росія також видала запит на екстрадицію з Греції Плахотнюка.