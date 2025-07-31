Адвокат олигарха Плахотнюка: препятствий для его экстрадиции в Молдову нет

Адвокат Лучиан Рогак, защищающий беглого молдавского олигарха Влада Плахотнюка, заявил, что для экстрадиции его подзащитного в Молдову нет никаких препятствий.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит UNIMEDIA.

Комментарий адвоката появился после публикаций в СМИ о том, что экстрадиция Плахотнюка может быть заблокирована из-за уголовного расследования, открытого в Греции.

Рогак заявил, что на данный момент нет никаких юридических оснований, по которым экстрадиция Плахотнюка в Молдову не могла бы состояться.

В публикациях упоминался закон Греции, который предусматривает, что обвиняемый или осужденный не может быть передан под суд другой страны до окончания судебного разбирательства в Греции.

Адвокат отметил, что в Уголовно-процессуальном кодексе Греции действительно есть статья 441, которая касается такого. Однако он добавил, что эта статья не может быть применена в случае Плахотнюка.

"Эта норма применяется только в случаях, когда речь идет о тяжком преступлении, наказуемом лишением свободы на срок от пяти лет и более. В случае моего клиента, который обвиняется в возможной подделке документов, речь не идет о тяжком преступлении, подпадающем под действие такой статьи", – сказал Рогак.

В таких условиях он "уважительно просит" СМИ Республики Молдова воздержаться от юридических оценок по этому делу, поскольку "переосмысливая действующие законы и правила, они рискуют дезинформировать общественность".

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха Влада Плахотнюка, Минюст Молдовы запустил процедуру его экстрадиции.

24 июля стало известно, что Россия также выдала запрос на экстрадицию из Греции Плахотнюка.

На этой неделе адвокат Плахотнюка заявил, что тот согласился на экстрадицию в Молдову.