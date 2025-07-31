Президент Фінляндії готовий схвалити визнання Палестини, якщо буде рішення уряду
Фінський президент Александер Стубб готовий схвалити пропозицію про визнання держави Палестина, якщо отримає її від уряду.
Його слова цитує Yle, повідомляє "Європейська правда".
Стубб висловив сподівання, що Фінляндія визнає Палестину, і в найближчі тижні стане зрозуміло, чи може уряд подати йому таку пропозицію.
"Ми обговорюємо це складне питання з початку жовтня 2023 року. Зараз я бачу, що ситуація дійшла до того, що Фінляндія повинна зробити свій вибір", – сказав він.
Згідно з Конституцією Фінляндії, визнання іноземної держави відбувається рішенням президента, але воно має ґрунтуватися на пропозиції уряду.
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в заяві для Yle сказав, що, на думку уряду, "визнання держави Палестина має відбутися в той момент, коли це сприятиме стабільності, миру та безпеці в усьому регіоні".
Він також наголосив на необхідності забезпечення доступу цивільного населення Гази до гуманітарної допомоги.
У середу міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.
Як відомо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.