Президент Финляндии готов одобрить признание Палестины, если будет решение правительства
Финский президент Александер Стубб готов одобрить предложение о признании государства Палестина, если получит его от правительства.
Его слова цитирует Yle, сообщает "Европейская правда".
Стубб выразил надежду, что Финляндия признает Палестину, и в ближайшие недели станет ясно, может ли правительство подать ему такое предложение.
"Мы обсуждаем этот сложный вопрос с начала октября 2023 года. Сейчас я вижу, что ситуация дошла до того, что Финляндия должна сделать свой выбор", – сказал он.
Согласно Конституции Финляндии, признание иностранного государства происходит решением президента, но оно должно основываться на предложении правительства.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в заявлении для Yle сказал, что, по мнению правительства, "признание государства Палестина должно произойти в тот момент, когда это будет способствовать стабильности, миру и безопасности во всем регионе".
Он также подчеркнул необходимость обеспечения доступа гражданского населения Газы к гуманитарной помощи.
В среду министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
Как известно, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.