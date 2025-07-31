Президент Финляндии готов одобрить признание Палестины, если будет решение правительства

Финский президент Александер Стубб готов одобрить предложение о признании государства Палестина, если получит его от правительства.

Его слова цитирует Yle, сообщает "Европейская правда".

Стубб выразил надежду, что Финляндия признает Палестину, и в ближайшие недели станет ясно, может ли правительство подать ему такое предложение.

"Мы обсуждаем этот сложный вопрос с начала октября 2023 года. Сейчас я вижу, что ситуация дошла до того, что Финляндия должна сделать свой выбор", – сказал он.

Согласно Конституции Финляндии, признание иностранного государства происходит решением президента, но оно должно основываться на предложении правительства.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в заявлении для Yle сказал, что, по мнению правительства, "признание государства Палестина должно произойти в тот момент, когда это будет способствовать стабильности, миру и безопасности во всем регионе".

Он также подчеркнул необходимость обеспечения доступа гражданского населения Газы к гуманитарной помощи.

В среду министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Как известно, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.