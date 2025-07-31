Глава Міноборони Болгарії прокоментував включення до списку "русофобів"

Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов, коментуючи внесення до списку "русофобів" Міністерства закордонних справ РФ, закликав не відповідати на кремлівські провокації.

Про це він сказав у коментарі порталу БГНЕС, повідомляє "Європейська правда".

За словами Запрянова, Болгарія розділяє "ставлення до російського народу, до російської держави, від ставлення до політики, яку проводить нинішнє керівництво Росії".

"Якщо відстоювання міжнародного права і засудження… ведення завойовницьких воєн є русофобією, то я не вважаю, що 143 країни, які засудили на Генеральній Асамблеї ООН російську агресію, є русофобами", – сказав він.

Глава болгарського Міноборони додав, що Болгарія не повинна відповідати на провокації з боку Кремля.

Окрім Запрянова, Росія класифікувала як "русофоюів" колишнього міністра оборони Тодора Тагарева, колишнього прем'єра Ніколая Денкова та колишнього тимчасового главу уряду Дімітара Главчева.

Нагадаємо, на тлі публікації списку "русофобів" до МЗС Італії викликали посла Росії, щоб офіційно висловити протест через внесення туди президента Серджо Маттарелли та інших італійських високопосадовців.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто після внесення до переліку "русофобів", який склало МЗС РФ, заявив, що вважає це образою.