Глава Минобороны Болгарии прокомментировал включение в список "русофобов"

Министр обороны Болгарии Атанас Запрянов, комментируя включение в список "русофобов" Министерства иностранных дел РФ, призвал не отвечать на кремлевские провокации.

Об этом он сказал в комментарии порталу БГНЕС, сообщает "Европейская правда".

По словам Запрянова, Болгария разделяет "отношение к российскому народу, к российскому государству, от отношения к политике, которую проводит нынешнее руководство России".

"Если отстаивание международного права и осуждение... ведения завоевательных войн является русофобией, то я не считаю, что 143 страны, которые осудили на Генеральной Ассамблее ООН российскую агрессию, являются русофобами", – сказал он.

Глава болгарского Минобороны добавил, что Болгария не должна отвечать на провокации со стороны Кремля.

Кроме Запрянова, Россия классифицировала как "русофобов" бывшего министра обороны Тодора Тагарева, бывшего премьера Николая Денкова и бывшего временного главу правительства Димитара Главчева.

Напомним, на фоне публикации списка "русофобов" в МИД Италии вызвали посла России, чтобы официально выразить протест из-за включения в него президента Серджо Маттарелли и других итальянских высокопоставленных чиновников.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто после внесения в список "русофобов", составленный МИД РФ, заявил, что считает это оскорблением.