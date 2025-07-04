Сенатори-демократи ініціювали розслідування паузи Трампа у санкціях проти РФ

Троє сенаторів-демократів заявили про початок розслідування, яке стосується паузи адміністрації президента США Дональда Трампа у запровадженні нових санкцій проти Росії через війну в Україні.

Про це пише The Hill, передає "Європейська правда".

Троє сенаторів-демократів – Джин Шагін, Елізабет Воррен та Кріс Куонс – заявили про початок розслідування щодо більш ніж п'ятимісячної паузи адміністрації Трампа у введенні нових санкцій проти Росії у зв'язку з її війною в Україні.

Вони зазначили, що "окрім припинення ключової допомоги Україні", Трамп "вже п'ять місяців блокує регулярне оновлення наших санкцій та експортного контролю, що дозволяє все більшій хвилі ухильників у Китаї та в усьому світі продовжувати постачання російської військової машини".

"Замість того, щоб вжити очевидних заходів для тиску на агресорів, президент Трамп нічого не робить, і ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення цієї війни", – заявили вони.

Демократи наголосили, що відсутність нових санкцій лише дозволяє очільнику Кремля Владіміру Путіну продовжувати напад на Україну, навіть попри те, що Трамп неодноразово заявляв, що швидко покладе край війні.

"Американці повинні запитати, чому президент, який заявляє, що хоче покласти край великій війні, натомість дозволяє агресору безкарно діяти", – наголосили вони.

Вони також закликали США приєднатися до європейських партнерів у посиленні санкцій, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Єдиний спосіб забезпечити справедливий і тривалий мир – це продемонструвати рішучість разом із нашими партнерами з G7 і показати Путіну, що ціна буде тільки зростати, доки він продовжуватиме жорстокі напади на невинних українців", – додали вони.

Як зазначається, розслідування проводиться після того, як Пентагон, за інформацією ЗМІ, наказав призупинити поставки до України деяких засобів протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів, про що стало відомо цього тижня.

Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Сам Трамп заявив, що його країна продовжує постачати Україні зброю, проте має переконатися, що у США її достатньо.