Сенаторы-демократы инициировали расследование паузы Трампа в санкциях против РФ

Трое сенаторов-демократов заявили о начале расследования, касающегося паузы администрации президента США Дональда Трампа во введении новых санкций против России из-за войны в Украине.

Об этом пишет The Hill, передает "Европейская правда".

Трое сенаторов-демократов – Джин Шагин, Элизабет Уоррен и Крис Куонс – заявили о начале расследования в отношении более чем пятимесячной паузы администрации Трампа во введении новых санкций против России в связи с ее войной в Украине.

Они отметили, что "помимо прекращения ключевой помощи Украине", Трамп "уже пять месяцев блокирует регулярное обновление наших санкций и экспортного контроля, что позволяет растущей волне уклонистов в Китае и во всем мире продолжать поставки российской военной машины".

"Вместо того, чтобы принять очевидные меры для давления на агрессоров, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения этой войны", – заявили они.

Демократы подчеркнули, что отсутствие новых санкций только позволяет главе Кремля Владимиру Путину продолжать нападение на Украину, даже несмотря на то, что Трамп неоднократно заявлял, что быстро положит конец войне.

"Американцы должны спросить, почему президент, который заявляет, что хочет положить конец большой войне, вместо этого позволяет агрессору безнаказанно действовать", – подчеркнули они.

Они также призвали США присоединиться к европейским партнерам в усилении санкций, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

"Единственный способ обеспечить справедливый и длительный мир – это продемонстрировать решимость вместе с нашими партнерами из G7 и показать Путину, что цена будет только расти, пока он будет продолжать жестокие нападения на невинных украинцев", – добавили они.

Как отмечается, расследование проводится после того, как Пентагон, по информации СМИ, приказал приостановить поставки в Украину некоторых средств противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов, о чем стало известно на этой неделе.

Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Сам Трамп заявил, что его страна продолжает поставлять Украине оружие, однако должна убедиться, что в США его достаточно.