Трамп заперечив інформацію про призупинення постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна продовжує постачати Україні зброю, проте має переконатися, що і в неї її достатньо.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чому він призупинив постачання зброї Україні, на що той заявив: "Ми не призупиняли".

"Ми надаємо зброю, але ми вже надали дуже багато зброї, і ми продовжуємо надавати зброю, співпрацюємо з ними і намагаємося допомогти їм. Але ми не призупиняли", – сказав Трамп.

Він звинуватив колишнього президента США Джо Байдена у тому, що той "спустошив всю країну, надаючи їм зброю".

"Ми маємо переконатися, що у нас вистачить для себе", – підсумував Трамп.

Нагадаємо, на початку тижня у Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну.

Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

За даними Bloomberg, рішення адміністрації Трампа призупинити поставки деяких видів військової допомоги Україні було несподіваним для європейських посадовців.

А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.