ЗМІ: Білий дім стверджує, що США призупинили постачання деякої зброї Києву

Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Про це пишуть Politico та CBS News із посиланням на слова анонімних співрозмовників, а також слова заступниці прессекретаря Білого дому Анни Келлі, передає "Європейська правда".

Із посиланням на слова трьох обізнаних співрозмовників Politico пише, що таке рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після перегляду запасів боєприпасів Пентагону.

За їхніми словами – це викликало "занепокоєння щодо зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів".

Вони зазначили, що початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної під час адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, було прийнято на початку червня, але набуло чинності лише зараз.

Обізнаний співрозмовник окремо прокоментував питання боєприпасів та заявив, що Пентагон з лютого поділяв їх на категорії "за ступенем важливості" через побоювання, що Міністерство оборони США використовує занадто багато боєприпасів для протиповітряної оборони в Ємені.

За його словами, Пентагон підготував меморандум для міністра оборони Піта Гегсета про замороження поставок до України деяких найнеобхідніших боєприпасів із запасів США, але це рішення місяцями "припадало пилом" на столі глави Міністерства оборони через кадрові зміни в відомстві.

Келлі, своєю чергою, фактично підтвердила ці заяви та зазначила, що це рішення "було прийнято з метою поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу. Сила Збройних сил США залишається беззаперечною – запитайте Іран".

Серед виведених засобів – ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші ракети, які Україна запускає зі своїх винищувачів F-16 і безпілотників.

Зазначимо, у червні українська сторона передала міністру фінансів США Скотту Бессенту список необхідної зброї, яку Україна готова купити в США.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом планує обговорити потенційну купівлю у США оборонного пакета для України.

А 25 червня на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі Трамп заявив, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.