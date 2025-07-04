Молдова закликала інші країни допомогти Україні з ППО після російського обстрілу Києва

Президентка Молдови Мая Санду закликала інші країни допомогти Україні із протиповітряною обороною на тлі масштабного російського удару по Києву.

Про це вона написала у соцмережі Х у п’ятницю, 4 липня, передає "Європейська правда".

Санду відреагувала на російський комбінований удар по українській столиці.

"Україна бореться за свободу і мир – за всіх нас. Але проти імперії зла вона занадто часто залишається наодинці. Їй потрібна посилена протиповітряна оборона та більш потужна підтримка", – заявила вона.

Президентка Молдови наголосила, що підтримка України означає "захист миру в Європі та за її межами".

Протягом ночі російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Внаслідок цього удару у Києві був пошкоджений консульський відділ польського посольства.

На тлі цього очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до американського президента Дональда Трампа із закликом відновити постачання ППО Україні.