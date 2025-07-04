Молдова призвала другие страны помочь Украине с ПВО после российского обстрела Киева

Президент Молдовы Майя Санду призвала другие страны помочь Украине с противовоздушной обороной на фоне масштабного российского удара по Киеву.

Об этом она написала в соцсети Х в пятницу, 4 июля, передает "Европейская правда".

Санду отреагировала на российский комбинированный удар по украинской столице.

"Украина борется за свободу и мир – за всех нас. Но против империи зла она слишком часто остается в одиночку. Ей нужна усиленная противовоздушная оборона и более мощная поддержка", – заявила она.

Президент Молдовы подчеркнула, что поддержка Украины означает "защиту мира в Европе и за ее пределами".

В течение ночи российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.

В результате этого удара в Киеве был поврежден консульский отдел польского посольства.

На фоне этого глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к американскому президенту Дональду Трампу с призывом возобновить поставки ПВО Украине.