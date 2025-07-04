Російський удар по Києву пошкодив консульський відділ посольства Польщі

Консульський відділ польського посольства у Києві був пошкоджений внаслідок російського комбінованого удару у ніч проти 4 липня.

Про це написав очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Вранці 4 липня Сікорський заявив, що консульський відділ посольства Польщі був пошкоджений під час масштабної атаки російських військ на Київ.

"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони", – додав глава польського МЗС.

ДОПОВНЕНО О 12:20. Речник МЗС Польщі Павел Вронський повідомив "Укрінформу", що ймовірно пошкодили будівлю уламки російського збитого дрона.

"О пів на першу ночі працівники, які перебували в укритті, почули удар, згодом виявлено дірки в даху і, на щастя, незначні пошкодження фасаду будівлі. Усе вказує на те, що над будинком розпався на фрагменти або був збитий російський дрон і його уламки впали на будинок нашого консульства", – розповів Вронський.

Зазначимо, від 18:00 3 липня Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у вісьмох локаціях та падіння уламків у 33 місцях. Основним напрямком удару був Київ.

В українській столиці зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Попередньо відомо про 19 постраждалих.

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ також зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Києву у ніч проти 10 червня постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.