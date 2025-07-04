Польща закликала Трампа відновити постачання засобів ППО Україні на тлі удару по Києву

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до американського президента Дональда Трампа на тлі чергового російського удару по Україні, зокрема по столиці.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

На тлі російського удару по Україні та Києву, який спричинив пошкодження консульського відділу польського посольства, Сікорський закликав Трампа відновити постачання Україні засобів для протиповітряної оборони.

"Президенте Трампе, Путін знущається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання протиповітряної амуніції Україні та введіть нові жорсткі санкції проти агресора", – написав він.

Протягом ночі російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон, коментуючи масовану атаку РФ на Україну, закликав зупинити Путіна і забезпечити Україну необхідними засобами для оборони.

А член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон закликав Трампа змінити стратегію щодо Росії.