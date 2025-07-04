У Чехії назвали причину масштабного знеструмлення

Чеський оператор енергомережі ČEPS заявив, що масове відключення електроенергії в країні сталось унаслідок технічної несправності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iROZHLAS.

У ČEPS пояснили, що знеструмлення стало наслідком неспрацювання фазового проводу – одного з ключових елементів електричної системи, який передає електроенергію між електростанціями та розподільними станціями.

Несправність фазового проводу призвела до виходу з ладу двох високовольтних ліній електропередачі та відключення шостого блоку теплової електростанції у Ледвіце.

"У результаті відбулося відключення частини системи електропередачі, яку неможливо було експлуатувати", – повідомив чеський оператор.

Станом на 17:00 за Києвом ČEPS оголосив у зв'язку з вирішенням проблеми відключення електроенергії надзвичайний стан, який, за прогнозами, триватиме вісім годин.

Тим часом до більшості споживачів у Чехії вже повернули електроенергію, хоча її розподіл тимчасово відбувається в ручному режимі, аби запобігти перевантаженню мережі.

Як повідомлялось, на значній частині Чехії – зокрема і у Празі – в обід пʼятниці сталось масове відключення електроенергії. У результаті без електрики тимчасово залишилися домогосподарства, підприємства та транспорт.

Кілька місяців тому масштабне відключення електроенергії зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.