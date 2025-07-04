Чехію паралізував масштабний збій в електропостачанні

Велика частина Чехії, включаючи столицю Прагу та інші великі міста, у п’ятницю, 4 липня, постраждала від масового відключення електроенергії.

Про це повідомляє iDNES.cz, пише "Європейська правда".

Без електрики залишилися домогосподарства, підприємства та транспорт.

Крім того, через відключення, багато людей застрягли в ліфтах, важливі підприємства працюють на аварійних джерелах живлення.

У Празі зупинилися метро і трамваї, у вестибюлях було напівтемно, громадський транспорт був значно паралізований. Однак незабаром після полудня він знову почав курсувати, включаючи метро. Проблеми також зачепили залізничне сполучення країни.

У постраждалих районах закрилися багато магазинів, не працюють навіть банкомати.

"Сталася аварія на лінії V411, що призвело до локальних відключень електроенергії на півночі та сході Чехії. Частина електромережі залишилася без електропостачання, а також постраждала більшість підстанцій", – розповів речник чеського оператора енергомереж ČEPS Лукаш Грабал.

Причини аварії розслідуються, а енергетики ČEPS інтенсивно працюють над відновленням електропостачання, додав він.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що через проблеми з енергопостачанням Центральний кризовий штаб перебуває в режимі готовності.

"Ми розслідуємо причини та вирішуємо проблему", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня масштабне відключення електроенергії зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

В урядовому звіті зазначили, що помилка в розрахунках з боку оператора Redeia була одним з чинників, які завадили мережі впоратися зі стрибком напруги, що й спричинило аварію. Водночас Redeia не погодився з цим.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".