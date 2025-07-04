В Чехии назвали причину масштабного отключения электроэнергии

Чешский оператор энергосети ČEPS заявил, что массовое отключение электроэнергии в стране произошло в результате технической неисправности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iROZHLAS.

В ČEPS пояснили, что отключение электроэнергии стало следствием неисправности фазового провода – одного из ключевых элементов электрической системы, который передает электроэнергию между электростанциями и распределительными станциями.

Неисправность фазового провода привела к выходу из строя двух высоковольтных линий электропередачи и отключению шестого блока тепловой электростанции в Леднице.

"В результате произошло отключение части системы электропередачи, которую невозможно было эксплуатировать", – сообщил чешский оператор.

По состоянию на 17:00 по Киеву ČEPS объявил в связи с решением проблемы отключения электроэнергии чрезвычайное положение, которое, по прогнозам, продлится восемь часов.

Между тем большинству потребителей в Чехии уже вернули электроэнергию, хотя ее распределение временно происходит в ручном режиме, чтобы предотвратить перегрузку сети.

Как сообщалось, на значительной части Чехии – в том числе и в Праге – в обед пятницы произошло массовое отключение электроэнергии. В результате без электричества временно остались домохозяйства, предприятия и транспорт.

Несколько месяцев назад масштабное отключение электроэнергии затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.