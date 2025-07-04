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Президент Чехії прокоментував масштабне знеструмлення в країні

Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 19:08 — Марія Ємець

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що пригода з несподіваним знеструмленням значної частини країни є гарним нагадуванням про необхідність бути готовими до подібних надзвичайних ситуацій. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X. 

Петр Павел подякував за роботу чеським енергетиками, правоохоронцям, пожежникам та усім залученим до відновлення енергопостачання і вирішенням проблем, створених знеструмленням. 

"Дякую також усім громадянам, які у цій неприємній ситуації зберегли спокій. Такі події нагадують нам, як важливо бути добре готовими до надзвичайних ситуацій – не лише на рівні держави, але й індивідуальному", – зазначив президент.

Нагадаємо, вдень 4 липня значна частина Чехії, включно зі столицею Прагою, раптово залишилася без електроенергії.

Надвечір чеський оператор енергомережі ČEPS заявив, що масове відключення електроенергії в країні сталось внаслідок технічної несправності. Більшості споживачів вже повернули світло.

Кілька місяців тому масштабне відключення електроенергії сталося на Піренейському півострові і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро. 

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