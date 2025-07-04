Президент Чехії прокоментував масштабне знеструмлення в країні

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що пригода з несподіваним знеструмленням значної частини країни є гарним нагадуванням про необхідність бути готовими до подібних надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Петр Павел подякував за роботу чеським енергетиками, правоохоронцям, пожежникам та усім залученим до відновлення енергопостачання і вирішенням проблем, створених знеструмленням.

"Дякую також усім громадянам, які у цій неприємній ситуації зберегли спокій. Такі події нагадують нам, як важливо бути добре готовими до надзвичайних ситуацій – не лише на рівні держави, але й індивідуальному", – зазначив президент.

Oceňuji práci hasičů, policistů, energetiků i dalších složek, které se podílely a stále podílí na řešení rozsáhlého výpadku proudu a jeho následků. Oceňuji také všechny občany, kteří v nepříjemné situaci zachovali klid. Podobné události nám připomínají, jak důležitá je důkladná… – Petr Pavel (@prezidentpavel) July 4, 2025

Нагадаємо, вдень 4 липня значна частина Чехії, включно зі столицею Прагою, раптово залишилася без електроенергії.

Надвечір чеський оператор енергомережі ČEPS заявив, що масове відключення електроенергії в країні сталось внаслідок технічної несправності. Більшості споживачів вже повернули світло.

Кілька місяців тому масштабне відключення електроенергії сталося на Піренейському півострові і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.