Президент Чехии прокомментировал масштабное отключение электроэнергии в стране

Президент Чехии Петр Павел отметил, что инцидент с неожиданным отключением электроэнергии в значительной части страны стал хорошим напоминанием о необходимости быть готовыми к подобным чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Петр Павел поблагодарил за работу чешских энергетиков, правоохранителей, пожарных и всех привлеченных к восстановлению энергоснабжения и решению проблем, созданных отключением электроэнергии.

"Спасибо также всем гражданам, которые в этой неприятной ситуации сохранили спокойствие. Такие события напоминают нам, как важно быть хорошо подготовленными к чрезвычайным ситуациям – не только на уровне государства, но и индивидуально", – отметил президент.

Oceňuji práci hasičů, policistů, energetiků i dalších složek, které se podílely a stále podílí na řešení rozsáhlého výpadku proudu a jeho následků. Oceňuji také všechny občany, kteří v nepříjemné situaci zachovali klid. Podobné události nám připomínají, jak důležitá je důkladná… – Petr Pavel (@prezidentpavel) July 4, 2025

Напомним, днем 4 июля значительная часть Чехии, включая столицу Прагу, внезапно осталась без электроэнергии.

К вечеру чешский оператор энергосети ČEPS заявил, что массовое отключение электроэнергии в стране произошло в результате технической неисправности. Большинству потребителей уже вернули свет.

Несколько месяцев назад масштабное отключение электроэнергии произошло на Пиренейском полуострове и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.