У Римі кількість постраждалих внаслідок вибуху на АЗС зросла до понад 40

Кількість постраждалих внаслідок вибуху на заправній станції у Римі досягла 45 осіб, двоє людей у важкому стані у лікарні.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

За уточненою інформацією, внаслідок вибуху на АЗС на Віа Гордіані постраждали загалом 45 осіб – 24 звичайних громадян, одинадцять правоохоронців, один карабінер, шестеро пожежників і ще троє співробітників служби надзвичайних ситуацій. Одну людину врятували з палаючого авто, що зайнялось після вибуху.

Двоє постраждалих перебувають у реанімації.

За основним припущенням поліції, вибух спровокував нещасний випадок під час перевантаження скрапленого природного газу.

Представники екстрених служб спершу приїхали на виклик через витік газу, а далі постраждали від сильного вибуху.

ANSA/ANGELO CARCONI

Інцидент міг закінчитися набагато більшими жертвами, оскільки зовсім поруч з місцем вибуху знаходився пункт "швидкої" з балонами кисню, які також могли вибухнути.

На додачу, до детонації на АЗС встигли евакуювати дітей з розташованого поруч літнього табору і закрити його. Якби усе сталось на годину пізніше, на території, що у підсумку сильно постраждала від вибуху, перебували би близько 60 дітей.

Пожежно-рятувальна служба продовжує обстежувати будівлі у районі вибуху, фіксуючи пошкодження. У багатьох вибите скло і віконні рами, територія довкола всіяна уламками.

Перший час після інциденту повідомляли про понад 20 постраждалих.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року внаслідок вибуху на бензосховищі у Нагірному Карабаху загинуло більше сотні людей, постраждали майже 300. Інцидент стався у період масового виїзду населення з регіону через його перехід під контроль Азербайджану, тож біля бензосховища стояла велетенська черга за пальним.