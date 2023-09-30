На місці вибуху бензосховища у Карабаху знайшли 170 людських останків

Після обстеження місця потужного вибуху на бензосховищі у Нагірному Карабаху там виявили 170 останків.

Як повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда", такі цифри назвали у "міністерстві внутрішніх справ" невизнаної вірменської республіки.

29 вересня так зване МВС оголосило, що фахівці виявили на місці трагедії загалом 170 останків загиблих. Їх повезуть до Вірменії для ідентифікації за допомогою ДНК.

Раніше повідомляли про 68 підтверджених загиблих і 105 зниклих безвісти. Встановлено особи лише 21 загиблого. Від фахівців лунали припущення, що після пожежі такої сили деяких загиблих можуть навіть не знайти.

Нагадаємо, вибух на бензосховищі стався увечері 25 вересня. На той час там стояла велетенська черга з людей, які чекали можливості заправити авто для виїзду з Карабаху до Вірменії.

Азербайджан погодився відкрити повітряний коридор для того, щоб вірменський гелікоптер забрав до лікарень у Єревані постраждалих з найважчими опіками. Поступово до Вірменії повітряним і наземним шляхом вивезли усіх постраждалих.

За останніми даними, з Карабаху до Вірменії виїхали вже понад 100 тисяч людей, це більша частина населення регіону.